اليوم.. الحكم على المتهم بالاعتداء على طفلة التجمع

تنطق اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بالحكم على المتهم بالاعتداء على طفلة التجمع الأول.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض وخطف طفلة بمنطقة التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 11750 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 2072 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، قيام المتهم «محمد محمود»، بهتك عرض طفلة عمرها 10 سنوات، داخل مدخل عقار بعد خطفها، وعلى الفور اتجهت أسرة الطفلة إلى قسم شرطة التجمع الأول وحررت محضرا ضد المتهم وتم القبض عليه و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.