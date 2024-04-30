محافظ دمياط: حريصون على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الإثنين ، حرص المحافظة على إتاحة كافة الإمكانيات لتحقيق التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وكافة الجهات لدعم جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المحافظة والهيئات المختلفة تعمل على توفير فرص بديلة للشباب ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم وتطوير قدراتهم.



جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التوعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة، التي شهدتها محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، والتي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، وذلك بالتعاون بين الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بحضور سكرتير عام المحافظة محمد همام، ولفيف من ممثلي الجهات المختلفة والشباب، وطلاب المدرسة الفندقية، وعدد من المدارس والأسر.



وتوجهت الدكتورة منال عوض ، خلال كلمتها ، بالشكر إلى السفيرة نائلة جبر على اختيار محافظة دمياط لإطلاق حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار جهود الدولة نحو مكافحة هذه القضية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ٢٠١٦/ ٢٠٢٦.



وأوضحت محافظ دمياط أن هذه الحملات ، التي تستهدف الشباب والأسر ، تساهم بشكل كبير في رفع الوعي العام بمخاطر قضية الهجرة غير الشرعية وجريمة الإتجار بالبشر، وذلك باعتبارها قضية لها أبعاد متعددة ومتداخلة، حيث تمثل خطرا داهما على الشباب وحياتهم وأيضا المجتمع، وتأتي هذه الحملات استكمالا للجهود التي نفذتها المحافظة -بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والهجرة- لمكافحة هذه الظاهرة.



من جانبها، ألقت السفيرة نائلة جبر محاضرة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، استهلتها بتوجيه الشكر إلى الدكتورة منال عوض على دعمها الكبير لإطلاق هذه الندوة داخل محافظة دمياط، كما استعرضت نبذة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وجريمة الإتجار بالبشر التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتضم ٣٠ وزارة وهيئة؛ للعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطبيق القوانين الخاصة بجريمة تهريب المهاجرين.



كما تضمنت الندوة عرض أفلام تسجيلية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، والبدائل المتاحة، وقصص واقعية لشباب خاضوا تلك التجربة.



من جهة أخرى، ترأست الدكتورة منال عوض الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، بحضور نائب المحافظ إسلام إبراهيم، وسكرتير عام المحافظة محمد همام، والسكرتير العام المساعد مجدي الوصيف، وعدد من ممثلي المديريات والوحدات المحلية المعنية.



تناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص ببعض الموضوعات، من بينها موقف إحدى العمارات السكنية التابعة للإسكان الاقتصادي والصادر بشأنها قرار إزالة لتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وصرف إيجار شهري للأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم بحث آلية استغلال قطعة أرض بمدينة كفر سعد من أصول الوحدة المحلية لإنشاء عمارة سكنية، وكذلك خطة مشروع إنشاء عمارات إسكان استثماري بعدد من القطع الفضاء بمدينة رأس البر.



وتابعت محافظ دمياط الموقف الحالي بمشروع إنشاء عمارة إسكان استثماري بشارع فكري زاهر بمدينة دمياط على مساحة ٢٤٠ مترا مربعا.