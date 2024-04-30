عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024: أفكار تجارية جديدة

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

txt

بإطلالة بسيطة .. ابنة ماجد المصري تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

txt

ماكياج جذاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

التحديات المهنية الجديدة ستجعلك أقوى في العمل، الوضع المالي أقوى هذا الأسبوع، الحب الجديد هو أبرز ما في اليوم، قضاء المزيد من الوقت مع الحبيب لتبادل العواطف، المسؤوليات الجديدة سوف تطرق بابك في المكتب، بينما يمكن لرجال الأعمال إطلاق أفكار تجارية جديدة، فإن الاستقرار المالي إلى جانب الصحة الجيدة.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

على الرغم من الأمراض البسيطة المرتبطة بالحلق والعينين والأذنين، إلا أنك ستتمتع بصحة جيدة طوال الأسبوع، تجنب رياضات المغامرة، وخاصة الأنشطة تحت الماء، ولا تشرب الخمر أثناء قيادة السيارة. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

كن مستعدًا للأفكار والاقتراحات المبتكرة في الاجتماعات التي ستجذب المشاركين، يمكنك الانتقال إلى الخارج هذا الأسبوع لأسباب تتعلق بالوظيفة. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد تصادف شخصًا مميزًا أثناء السفر أو في مؤتمر أو في مناسبة رسمية أو في حفلة، نظرًا لأن نجوم الرومانسية أقوى، فقد تقترب من اقتراح الزواج. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

 سيحصل بعض مواليد برج الجدي على دخل من الاستثمارات السابقة وسيساعد توجيه الخبير المالي في القيام باستثمارات مهمة بما في ذلك الأسهم والتجارة وأعمال المضاربة.

برج الجدي برج الجدي وحظك اليوم برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء برج الجدي وحظك اليوم صحيا برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

الداعية محمد أبو بكر يتبرأ من تهمة التشهير بالإعلامية ميار الببلاوي

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

موضوعات متعلقة

بإطلالة بسيطة .. ابنة ماجد المصري تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

ماكياج جذاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 29 أبريل 2024: زيادة في حسابك البنكي

برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 : قدرات خارقة

برج الحمل .. حظك اليوم الإثنين 29 أبريل 2024: استقرار صحي ومالي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 29 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

إطلالة رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بملايين الدولارات.. كواليس حفل الزفاف الأسطوري أمام الأهرامات.. قصة ترجع لـ15 عاما

المقاطعة تنجح في تراجع سعر السمك 10% ببورسعيد

حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب

شقيقة الفائز بجائزة البوكر: الاحتلال عزله في حبس انفرادي ولم يعلم بفوزه

مفاجأة صادمة في التقرير الطبي النهائي لطبيبة التجمع تسنيم بسطاوي.. مستند

استمرار تكوّن السحب.. الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة قصيرة .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كائنات فضائية على المريخ .. دلائل جديدة من وكالة ناسا

جمال شعبان يقدم نصائح مهمة لخفض الضغط المرتفع بدون أدوية

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ