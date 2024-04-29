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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بإطلالة بسيطة .. ابنة ماجد المصري تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري

نشرت ماهي المصري ابنة الفنان ماجد المصري صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ابنة ماجد المصري بإطلالة بسيطة تبرز رشاقتها، مرتدية بنطال وتوب باللون الاسود دون أي تكلف في الظهور الأخير.

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واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، دون وضع اي اكسسوارات بها، حيث التقطت الصورة في مرآة الاصانصير.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ابنة ماجد المصري المكياج البسيط الهادئ المرتكز على الألوان الوردية الجذابة، واستكملت إطلالتها بارتداء ساعة متوسطة الحجم.

ابنة ماجد المصري 
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