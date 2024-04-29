توقيف نتنياهو.. «الدولي حقوق الإنسان»: محاسبة مرتقبة لجيش الاحتلال على جرائمه في غزة

أكد هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لـحقوق الإنسان بجنيف، أنه لا يمكن محاسبة إسرائيل بسهولة على ما تقوم به في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك محاسبة ضد شخصيات عامة في جيش الاحتلال.

وقال هيثم أبو سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه سيكون هناك توقيف ضد رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو؛ نظرا لأنه المسئول الأول عما يتم من حرب، وارتكاب جرائم في قطاع غزة.

ونوه رئيس بعثة المجلس الدولي بحقوق الإنسان في جنيف، بأن نتنياهو تحدث بشكل شخصي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنع الأحكام الدولية المتوقع أن تصدر ضده من محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم ذلك؛ لأن ما حدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان، والعالم شاهد عليها.