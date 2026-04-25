بسبب خلافات لهو الأطفال.. حبس طرفي مشاجرة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس طرفي مشاجرة لخلافات حول لهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية مما أدى لحدوث إصاباتهم بمنطقة مدينة نصر وذلك 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول :(مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر "مصاب بجرح بالوجه" ، وعاملان بالمحل) وطرف ثان :(شخصين "أحدهما مصاب بكدمات متفرقة") لخلافات حول لهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية مما أدى لحدوث إصاباتهم.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (عصا خشبية – 2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدي").. وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.