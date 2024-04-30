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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطوة جديدة من الزمالك في أزمة فرجانى ساسي

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، يكثف من تحركاته من أجل إنهاء القضية الخاصة بأزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد  »، إن إدارة نادى الزمالك انتهت حاليا من تجهيز ملف جديد يخص القضية  من أجل إرساله إلى المحكمة الرياضية عن طريق نصر عزام، وسيرفق مستندات جديدة تؤكد صحة موقف قلعة ميت عقبة وتم أيضا إرفاق مستندات بوجود خصومات على اللاعب 100 ألف يورو عقوبات و150 ألف يورو رسوم تنمية.

وأضاف حتحوت، أن الملف سيتم إرساله يوم 1 من شهر مايو المقبل وبعده ستنتظر إدارة الزمالك تحديد جلسة إستما جديدة.

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