ننشر صورة قات.ل الطفلة حنين بدمياط ودفنها بشوال

حصل موقع “ صدى البلد ” على أول صورة لقات.ل الطفلة حنين الشربينى، ابنه قرية المرابعين بكفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد، ويدعى معتز الكحلاوى بدوى، ٣٠ سنه عاطل.

ترجع وقائع القضية عندما نمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من كشف لغز اختفاء الطفلة حنين السيد الشربيني ٨ سنوات من قريه المتابعين بكفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

البداية عندما تلقي الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بلاغا من اسرة الطفله حنين، يفيد باختفاء الطفلة دون معرفه مكانها.

جريمة قرية المرابعين بكفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد دمياط



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف العميد محمد عزت مدير اداره البحث الجنائي بمديريه أمن دمياط ، لكشف لغز اختفاء الطفلة، وتم تكثيف الجهود الأمنية وبالفعل تم حل اللغز وتم إلقاء القبض على الجاني.

وجاء خلال التحقيقات، اعترف الجاني، أن الطفلة جاءت لمنزلهم للهو مع بنات شقيقته، الا انه أوهمها أنهم نائمين وسيقوم بإيقاظهم الا انه قام باستدراجها إلى إحدى الغرف بالمنزل وحاول التحرش بها ألا أن الطفلة صرخت وحاولت الاستغاثة بسكان المنزل فقام على الفور بخنقها فلفظت أنفاسها الأخيرة وقام بعد ذلك باغتصابها.



وأشار الى انه قام بعد ذلك بحفر حفرة عميقة بإحدى الغرف ووضع الطفلة داخل شوال ثم قام بدفنها، وانكر عند سؤال من قبل الاحهزة الامنيه بمعرفته بدخول الطفله لمنزلهم.