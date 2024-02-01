رئيس جهاز دمياط الجديدة يحصل على الدكتوراه من هندسة القاهرة

حصل المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على الدكتوراه فى "تقييم الضرر فى هياكل الخرسانة باستخدام الإنبعاث الصوتى" من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كانت رسالة الدكتوراه عن دراسة عملية ونظرية فى تقييم أضرار الهياكل الخرسانية بإستخدام الإنبعاث الصوتى دراسة تطبيقية تجمع بين دراسة النظريات العملية والتقنية على بعض الهياكل والجسور الخرسانية بحث تطبيقى للحصول على درجة الدكتوراه المهنية قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة " جامعة القاهرة " .

أشرف عليها كلاً من: "الدكتور محمد صالح الإمام مستشار وزير التربية والتعليم السابق ومستشار الجامعة الأفرو أسيوية ، الدكتور أسامة محمد المهدى الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، والدكتور محمد طاهر عبد الخالق الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة.

أشادت لجنة الحكم والمناقشة بمحتوى الرسالة وأثرها القيم فى مجال الهندسة الإنشائية.

وأوصت اللجنة مجتمعة بمنح المهندس محمد خلف الله درجة الدكتوراه فى تقييم الضرر فى هياكل الخرسانة بإستخدام الإنبعاث الصوتي من كلية الهندسة بـ"جامعة القاهرة".