عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط: تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 8 سفن، بينما غادرته 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المُتداولَة بالميناء 37 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان صادر اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39875 طنا تشمل 13666 طن كلينكر و8231 طن رمل و15156 طن يوريا و1573 طن اسمنت معبأ و1249 طن بضائع متنوعة. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55296 طنا تشمل: 2894 طن ذرة و1005 أطنان زيت طعام و16100 طن خردة و4008 أطنان ابلاكاش و15774 طن قمح و3950 طن سكر و7265 طن حديد و4300 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1256 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 637 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4467 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102066 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 135071 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4981 طنا من القمح متجهة إلى صوامع طنطا وإمبابة وشبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة لقطارين آخرين بعد أن فرغا 50 حاوية بحجم 40 قدما، قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5895 شاحنة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

إيحاء خادش | تدخل عاجل من الرقابة لتغيير اسم مسلسل

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

حقيقة توقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه

نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

موضوعات متعلقة

مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات من الإمارات وتركيا لإغاثة غزة

إدخال 139 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

ميناء رفح البري يستقبل 37 مصابا و74 مرافقا فلسطينيا

الأرصاد: غدا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9

معرض الكتاب.. خبراء يطالبون السيدات والفتيات بعدم نشر صور خاصة لحمايتهم من الجرائم الإلكترونية

بعد غد .. فريد فاضل يفتتح معرض وتبقى الروح في الأوبرا

"صحة الدقهلية" تعلن خطة القوافل العلاجية لشهر فبراير

عروض السيرك القومي تلفت أنظار جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب

ترشيحاتنا

لماذا حثنا النبي على الغنيمة الباردة؟ ثواب كبير بدون مشقة

قفزة لمؤشرات البورصة بـ يناير 2024.. خبير أسواق المال يوضح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس برقم الجلوس| نسبة النجاح 100% بمدارس المكفوفين

«من دروس الإسراء».. موضوع خطبة الجمعة غدا

أستاذ هندسة بترول: استثمارات ومشروعات قوية في مصر لإنتاج زيوت الطائرات

رئيس الوزراء: الاعتماد على المنتج المصري وتحسين جودته بدلا من الاستيراد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

فيديو

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ