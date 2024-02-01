ميناء دمياط: تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 8 سفن، بينما غادرته 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المُتداولَة بالميناء 37 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان صادر اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39875 طنا تشمل 13666 طن كلينكر و8231 طن رمل و15156 طن يوريا و1573 طن اسمنت معبأ و1249 طن بضائع متنوعة. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55296 طنا تشمل: 2894 طن ذرة و1005 أطنان زيت طعام و16100 طن خردة و4008 أطنان ابلاكاش و15774 طن قمح و3950 طن سكر و7265 طن حديد و4300 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1256 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 637 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4467 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102066 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 135071 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4981 طنا من القمح متجهة إلى صوامع طنطا وإمبابة وشبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة لقطارين آخرين بعد أن فرغا 50 حاوية بحجم 40 قدما، قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5895 شاحنة.

