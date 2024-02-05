عاشا وماتا معا.. وفاة زوجين في حادث سير بدمياط

توفيت سيدة وزوجها في حادث سير أثناء ذهابهما للكشف على الزوج المريض بطريق السنانية _ دمياط ، حيث صدمتهما سيارة ميكروباص مسرعة، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفى التخصصي بدمياط في محاولة لاسعافهما الا انهما لفظا أنفاسهما الأخيرة وتوفيا.

ذهبت للكشف الطبي على زوجها فتوفيا معا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بدمياط، بلاغا يفيد بمصرع شخص وزوجته صدمتهما سيارة مسرعة بدمياط امام منطقة كوبرى عبد المجيد بالسنانية دمياط.

وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى موقع الحادث وتم التحفظ على السيارة والسائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتبين ان المتوفيين هما الشحات ابراهيم عبد الرازق القبيحي وزوجته دعاء الدسوقى محمد الهنداوى من منطقه عزبة العمال السنانية.

وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى دمياط التخصصى.

وأكد احد شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كانت تسير بسرعة كبيرة على الطريق العام، أثناء مرور شخصين وهما المجنى عليهما، فصدمتهما وتم نقلهما في حالة خطرة إلى مستشفى التخصصي بدمياط في محاولة لاسعافهما الا انهما توفيا في الحال.

Screenshot_٢٠٢٤٠٢٠٥-١٧٥١١١_Facebook

Screenshot_٢٠٢٤٠٢٠٥-١٧٥٢١١_Facebook

Screenshot_٢٠٢٤٠٢٠٥-١٧٥١٤٥_Facebook