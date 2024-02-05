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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انفجار شقة سكنية بدمياط بسبب تسريب الغاز

انفجار شقه
انفجار شقه

زوج شاب وزوجته قاما بالنقل إلى مسكن جديد بمنطقة مساكن الأعصر بدمياط، ولم يمض سوى ٣ أيام على انتقالهم للسكن الجديد هم واطفالهم، الا انهم بمجرد دخولهم إلى الشقة السكنية واستعمال البوتاجاز الغاز الا وانفجرت ماسورة الغاز بالشقه نتيجة لوجود تسريب غاز دون معرفتهم  بذلك وتدمرت كافة محتويات الشقة وجدرانها وأصيب الزوج والزوجة باصابات بالغة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.  

تسريب غاز فجر الشقة

البداية عندما تلقي مركز شرطه دمياط،  بلاغا من اهال  منطقه المساكن بالأعصر يفيد بتسريب للغاز بإحدى الشقق السكنية أدى إلى انفجار تام بالشقة وتدمير محتوياتها واصابه سكانها بالحروق.

وعلى الفور انتقلت قوة امنيه لمكان الواقعة وتم انتداب لجنه  لبيان سبب الحريق.

أصابه الزوج والزوجة 

وأكد احد شهود العيان بالمنطقة، انهم فؤجئوا فجر اليوم، بوقوع الانفجار وتدمير الشقة ومحتوياتها واصابه الزوج والزوجة بإصابات خطيره وحروق.

واكدوا بأن السبب في الانفجار من المحتمل ان يكون بسبب تسريب غاز بالشقة .

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة وفي انتظار نتيجة تقرير اللجنة لمعرفه أسباب الحريق.

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