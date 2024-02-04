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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة مصرية تحمل 66000 طن قمح لصالح السلع التموينية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أفاد بأن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة.

بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (WADI TIBA) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 66000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية. 

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19087 طنا، تشمل 348 طن بودرة تلك معبأ و14230 طن يوريا و30 طن أسمنت معبأ و346 طن ملح معبأ و4133 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42753 طنا تشمل 17274 طن ذرة و9275 طن خردة و2110 أطنان فول صويا و2614 طن أبلاكاش و4112 طن قمح و6256 طن حديد و2723 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1112 طنا. 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 363 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 80 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1811 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84587 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123935 طنًا .

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3779 طن قمح متجهة إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، و1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما، قادما من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4371 شاحنة .

دمياط الحبوب والغلال الحاويات التموينية البضائع العامة القطاع الخاص المركز الاعلامي ميناء دمياط

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