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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتبات مجزية.. فرص عمل مميزة للشباب | الحق قدم

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


فرص عمل وزارة الشباب والرياضة 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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حوافز ومكافآت| وظائف جديدة بوزارة الشباب ..تعرف على شروط التعيين

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كلية الأعمال بالإسكندرية تناقش تأهيل الشباب لسوق العمل وتطرح وظائف جديدة

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة  شاغرة في إحدي الشركات الخاصة. برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة كما يلي :-

- صنايعي أوفر.

- سنجر.

- أورليه.

- كانساي.

- جواكر عينات.

- مكواه.

- جودة.

- تشطيب.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة 


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة والتي تتضمن مايلي:-

- تقبل الشركة شباب من جميع المؤهلات.

- مواعيد العمل: 8 ساعات.

- عمل من 8:00 صباحاً إلى 4:30 عصرًا.

- خبرة سابقة في المجال.

- موقف واضح من التجنيد.

- يفضل من سكان بدر والعاشر وفاقوس وبلبيس والزقازيق.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- يُمنح كافة أيام العطلات الرسمية.

- مرتبات مجزية شهريًا.

- مواصلات.

- حوافز.

- تأمينات.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

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حوافز ومكافآت.. فرص عمل مميزة للشباب| تفاصيل

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محافظ القليوبية: نسعى لخلق فرص عمل للشباب وتعزيز الاستثمارات

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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