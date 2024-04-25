عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية الأعمال بالاسكندرية تناقش تأهيل الشباب لسوق العمل وتطرح وظائف جديدة

ندوة بكلية الأعمال
ندوة بكلية الأعمال بالإسكندرية

استضافت كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية ندوة بعنوان “تأهيل الشباب لسوق العمل”، تحت رعاية الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية، وبالتعاون مع مؤسسة سيدتي للتنمية المستدامة، برئاسة الكاتبة الصحفية سوزان جعفر.

وقالت الكاتبة الصحفية سوزان جعفر، إن الندوة تناولت تأهيل شباب الجامعات لسوق العمل والمهارات اللازمة لكل خريج من أجل إيجاد فرصة عمل مناسبة في سوق العمل عقب التخرج مباشرة، مشددة على ضرورة تنمية خبرات الشباب وثقلها استعدادا لإنشاء مشاريعهم الخاصة والتخلي عن فكرة الوظيفة التقليدية والتفكير خارج الصندوق لخلق مستقبل أفضل لأنفسهم.

فرقة فلكلوريتا تشعل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير


وأكد الدكتور أسامة ابو المجد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فرع الاسكندرية عن إتاحة تدريب للطلبه وخلق فرص عمل لهم لتشجيعهم علي الإستثمار وخوض التجربة بطريقة أمنه بتبادل الخبرات.

وأشار أحمد رسلان مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لتنشيط السياحة، إلى تدريب عدد من الشباب بالهيئة وأيضا عن زيارة من الشباب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتحدث أحمد فرحات مسؤول تطوير الأعمال بشركة مصر المقاصه عن تجربته الشخصيه ونجاحه وكيفيه قيامه بتغير مجال الدراسة وتطوير نفسه والعمل بمجال البورصة، معلنا عن فرص تدريبية للطلاب في الشركة، وتأهيلهم للتعيين بالشركة.

وأعلنت أميرة حسن خبيرة الضرائب، طرح فرص تدريب وعمل للطلاب والخريجين وذلك من خلال التسجيل عن طريق مؤسسة سيدتي للتنمية المستدامة كداعم رئيسي للندوة.

شهدت الندوة تفاعلا من الطلاب والخريجين مع أعضاء المنصة وتوجيههم وتوعيتهم بالدراسات والدورات التدريبية العملية والتأهيلية لسد فجوة دراستهم النظرية الجامعية وتطبيقها عمليا بعد التخرج لتأهيلهم لسوق العمل وكيفية مواكبة السوق ومتطلباته وتخطي المعوقات التي تصادفهم.

الاسكندرية الدورات التدريبية العلاقات العامة الكاتبة الصحفية المناطق الحرة تأهيل الشباب تبادل الخبرات تنشيط السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

ترشيحاتنا

المال الحرام أهو.. 18موظفا بشركة طيران يواجهون عقوبة تبديل مليون دولار بالمصري

ليس كل ما يعرف يقال .. خالد أبو بكر: الرئيس أكبر محارب للفساد

غرامة 10 آلاف جنيه .. ايقاف رمضان صبحي مباراتين لهذا السبب

تويوتا كورولا 2024 بحالة الزيرو .. للبيع بأرخص سعر

على رأسهم ماجد المصري.. فنانون يشاركون في احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء

تشافي يتراجع عن الرحيل ويصف أسباب تعلقه بنادي برشلونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستوماك.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. 6 أرقام تحكم موقعة الأهلي ومازيمبي

مكياج هادئ.. منى زكي تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

بفستان صيفي.. ابنة أصالة تستعرض جمالها

فيديو

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ