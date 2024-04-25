كلية الأعمال بالاسكندرية تناقش تأهيل الشباب لسوق العمل وتطرح وظائف جديدة

استضافت كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية ندوة بعنوان “تأهيل الشباب لسوق العمل”، تحت رعاية الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية، وبالتعاون مع مؤسسة سيدتي للتنمية المستدامة، برئاسة الكاتبة الصحفية سوزان جعفر.

وقالت الكاتبة الصحفية سوزان جعفر، إن الندوة تناولت تأهيل شباب الجامعات لسوق العمل والمهارات اللازمة لكل خريج من أجل إيجاد فرصة عمل مناسبة في سوق العمل عقب التخرج مباشرة، مشددة على ضرورة تنمية خبرات الشباب وثقلها استعدادا لإنشاء مشاريعهم الخاصة والتخلي عن فكرة الوظيفة التقليدية والتفكير خارج الصندوق لخلق مستقبل أفضل لأنفسهم.



وأكد الدكتور أسامة ابو المجد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فرع الاسكندرية عن إتاحة تدريب للطلبه وخلق فرص عمل لهم لتشجيعهم علي الإستثمار وخوض التجربة بطريقة أمنه بتبادل الخبرات.

وأشار أحمد رسلان مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لتنشيط السياحة، إلى تدريب عدد من الشباب بالهيئة وأيضا عن زيارة من الشباب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتحدث أحمد فرحات مسؤول تطوير الأعمال بشركة مصر المقاصه عن تجربته الشخصيه ونجاحه وكيفيه قيامه بتغير مجال الدراسة وتطوير نفسه والعمل بمجال البورصة، معلنا عن فرص تدريبية للطلاب في الشركة، وتأهيلهم للتعيين بالشركة.

وأعلنت أميرة حسن خبيرة الضرائب، طرح فرص تدريب وعمل للطلاب والخريجين وذلك من خلال التسجيل عن طريق مؤسسة سيدتي للتنمية المستدامة كداعم رئيسي للندوة.

شهدت الندوة تفاعلا من الطلاب والخريجين مع أعضاء المنصة وتوجيههم وتوعيتهم بالدراسات والدورات التدريبية العملية والتأهيلية لسد فجوة دراستهم النظرية الجامعية وتطبيقها عمليا بعد التخرج لتأهيلهم لسوق العمل وكيفية مواكبة السوق ومتطلباته وتخطي المعوقات التي تصادفهم.