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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026.. الرابط والخطوات وطرق السداد

غاز
غاز
محمد غالي

يبحث المواطنون عن طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2026 والاستعلام عن قيمة الفاتورة ووسائل سدادها إلكترونيا. 

وتتيح شركة بتروتريد للمشتركين خدمات متعددة لتسجيل الاستهلاك وسداد الفواتير دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع الشركة.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز أكتوبر 2026

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2026 حتى يوم 27 أكتوبر الجاري، من خلال القنوات الإلكترونية والوسائل التي توفرها شركة بتروتريد.

غاز

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

يمكن تسجيل القراءة والاستعلام عن الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد من خلال الرابط التالي.

https://www.petrotrade.com.eg

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

تتمثل خطوات تسجيل قراءة العداد إلكترونيا في الآتي.

1. الدخول إلى موقع شركة بتروتريد.
2. اختيار خدمة تسجيل قراءة العداد.
3. إدخال بيانات المشترك والوحدة السكنية المطلوبة.
4. كتابة القراءة الحالية الظاهرة على العداد.
5. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم إرسال القراءة.

غاز

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

توفر بتروتريد وسائل متعددة لتسجيل القراءة تشمل الموقع الإلكتروني ومحصل الشركة ومراكز خدمة العملاء، إلى جانب بعض تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنافذ التحصيل المتاحة.

ويمكن الاستفسار عن الخدمة عبر الرقم المختصر 17169 من الهاتف الأرضي أو المحمول، أو من خلال خدمة الرد الصوتي على الرقم 5727 للمحمول و09000727 للخط الأرضي.

عاز

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي

يمكن سداد فاتورة الغاز من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيق إنستاباي، وتطبيق ماي فوري، بالإضافة إلى منافذ التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري وبي وضامن وخدماتي.

وينصح بتسجيل القراءة الصحيحة خلال المدة المحددة ومراجعة بيانات الفاتورة قبل السداد، لضمان متابعة الاستهلاك وتجنب الأخطاء في تسجيل البيانات لضمان صحتها.

غاز غاز طبيعي فاتورة الغاز

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