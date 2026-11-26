صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان تعرضت، اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، لاعتداء بمقذوف جوي معادٍ، نتج عنه نشوب حريق تم التعامل معه، وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية بالمصفاة.

وفاة عامل نيبالي وإصابات متفاوتة

وأوضح المصدر، وفقًا للمعلومات الأولية، أن الاعتداء أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية، وإصابة عدد آخر بإصابات متفاوتة من جنسيات مختلفة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تعازٍ ومواساة لذوي المتوفى

وأعرب المصدر عن خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

فرق الطوارئ تباشر أعمالها فورًا

وأشار المصدر إلى أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاعتداء، وأن العمل جارٍ على استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.