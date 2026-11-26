توقفت مباراة بشكتاش التركي أمام فريق «هبوعيل بئر السبع» الإسرائيلي، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريق التركي والشرطة المحلية في مدينة باتومي الجورجية، ما دفع حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة في الدقيقة 26 وإخراج اللاعبين من أرض الملعب.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن المباراة، التي أُقيمت على ملعب محايد في مدينة باتومي، شهدت تصاعدًا في التوتر داخل المدرجات، بعدما أقدم عدد من مشجعي بشكتاش على اقتلاع المقاعد وإلقائها باتجاه الشرطة الجورجية، وسط حالة من الفوضى في المدرجات.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي بشكتاش حاولوا تهدئة الجماهير واحتواء الموقف، إلا أن الحكم قرر إيقاف اللقاء واصطحاب لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس حفاظًا على سلامتهم.

اشتباكات بين لاعبي الفريقين قبل توقف المباراة

ولم تقتصر التوترات على المدرجات، إذ شهدت المباراة مشادة بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 22، عقب احتكاك بين صالح أوزجان لاعب بشكتاش وران كوزوتش لاعب الفريق الإسرائيلي، أثناء محاولة الأخير الوصول إلى الكرة بالقرب من مقاعد البدلاء.

وتطورت الواقعة إلى مشادة كلامية بين اللاعبين، ما دفع حكم المباراة إلى إشهار بطاقتين صفراوين لكل من أوزجان ويونس مالدا.

مباراة متوترة وحسابات أوروبية

وكان فريق هبوعيل بئر السبع يخوض المباراة بحثًا عن تحقيق فوزه الأول في البطولة الأوروبية، بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أربع مباريات، مقابل ثلاث هزائم وتعادل واحد.

في المقابل، دخل بشكتاش اللقاء وهو يحتل المركز الثامن في ترتيب البطولة، ساعيًا لتعويض نتائجه الأخيرة وتحسين موقعه في المنافسة.

وشهدت الدقائق الأولى فرصًا متبادلة من الفريقين، قبل أن تتصاعد حدة المواجهة داخل الملعب والمدرجات، وصولًا إلى قرار الحكم إيقاف المباراة في الدقيقة 26، وسط حالة من الفوضى والاشتباكات بين الجماهير والشرطة.