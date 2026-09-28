إصابة شخص بحروق إثر نشوب حريق منزل بالدقهلية بسبب اشتعال أسطوانة غاز

أصيب شاب بحروق من الدرجة الثانية، إثر اندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين بمنطقة كفر الأربعين، في اتجاه مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بسبب اشتعال أسطوانة غاز.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا باندلاع حريق داخل الطابق الثاني من المنزل،.

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة محمد صلاح عبد العظيم، 27 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة والصدر والعضد والساعد والكوع الأيسر، بنسبة بلغت نحو 25%.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة