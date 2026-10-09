الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة غاز جنوب مضيق هرمز واشتعال النيران بغرفة المحركات

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة محملة بالغاز، قالت إنها كانت تحاول عبور ما وصفته بـ«المسار غير القانوني» جنوب مضيق هرمز، مشيرة إلى اندلاع حريق كبير في غرفة محركات السفينة عقب تعرضها للاستهداف، في تطور جديد يسلط الضوء على المخاطر الأمنية المتصاعدة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

ووفقًا للمعلومات الواردة في الإعلان الإيراني، وقع الاستهداف في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، بينما لم تتوافر في المعطيات الأولية تفاصيل مؤكدة بشأن اسم السفينة أو جنسيتها أو عدد أفراد طاقمها، كما لم يتضح ما إذا كان الحريق قد أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار إضافية بخلاف ما أعلنته طهران.

ولم يتسنَّ، استنادًا إلى المعلومات المتاحة، التحقق بصورة مستقلة من ملابسات الحادث أو طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة، كما لم تتوافر تفاصيل موثقة بشأن الجهة المالكة لها أو وجهتها أو الحمولة الدقيقة التي كانت تنقلها.

ويكتسب الحادث أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويُعد من أبرز الممرات الحيوية لتجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا. ويؤدي أي اضطراب أمني في المنطقة إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة السفن التجارية واستمرارية حركة إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية أمنية بالغة تحيط بالملاحة في المضيق، حيث يمكن للحوادث التي تستهدف السفن أو تعرّضها للحرائق أن تثير مخاوف بشأن سلامة أطقمها، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على حركة الشحن وتكاليف التأمين البحري وأسواق الطاقة.

ومن المنتظر أن تتضح مزيد من التفاصيل بشأن الحادث مع صدور بيانات إضافية من السلطات الإيرانية أو الجهات البحرية الدولية، ولا سيما ما يتعلق بهوية السفينة وحالة طاقمها ومدى تأثير الواقعة على حركة الملاحة في مضيق هرمز.