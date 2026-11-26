تقدمت الحكومة الأمريكية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الأربعاء على الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

جاء ذلك في رسالة من القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة روبرت سيلفرمان، نشرتها السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

“قلوبنا مع أسر الضحايا”

وقال القائم بالأعمال الأمريكي: "قلوبنا مع أسر الضحايا وذويهم في هذا الوقت العصيب، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

31 وفاة

وأشارت وزارة الصحة المصرية، إلى أن عدد الضحايا بلغ 31 وفاة و26 مصابًا في حصيلة نهائية لضحايا حادث حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية في الوراق.