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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالتزامن مع التوترات الإقليمية.. تركي آل الشيخ يستعيد تصريحات للمشير الجمسي

الراحل محمد عبد الغني الجمسي
الراحل محمد عبد الغني الجمسي
محمد بدران   -  
علا محمد

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو نادرًا للمشير الراحل محمد عبد الغني الجمسي، أحد أبرز القادة العسكريين المصريين خلال حرب أكتوبر 1973، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

ونشر آل الشيخ الفيديو الذي يظهر فيه المشير الجمسي متحدثًا عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، مكتفيًا بالتعليق عليه بعبارة «النحيف المخيف»، في إشارة إلى اللقب الشهير الذي أطلقته إسرائيل على القائد العسكري المصري، تقديرًا لمكانته ودوره خلال حرب أكتوبر.

المشير عبد الغني الجمسي.. النحيف المخيف

وتناول المشير عبد الغني الجمسي، خلال حديثه، جذور الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدًا أن المواجهة ليست معركة تستمر يومًا أو يومين، بل صراع ممتد عبر عقود، تعود جذوره إلى مؤتمر بازل عام 1897، الذي شهد انطلاق الحركة الصهيونية المنظمة، وصولًا إلى إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وأشار الجمسي إلى أن انتهاء حرب بعينها لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، متوقعًا استمرار المواجهة خلال العقود التالية، في ظل تعقيدات الأوضاع والتطورات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

هجمات تستهدف مطارات سعودية

ويأتي إعادة نشر الفيديو من جانب تركي آل الشيخ في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بالتزامن مع تداول تقارير بشأن هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أمس السبت، وأسفرت، وفقًا للمعلومات الواردة، عن سقوط قتلى وإصابة مئات الأشخاص.

وبحسب المعلومات الواردة، شملت قائمة القتلى أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلاديش، ومواطنًا واحدًا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، فيما بلغ إجمالي المصابين 309 أشخاص.

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الراحل محمد عبد الغني الجمسي أبرز القادة العسكريين حرب أكتوبر 1973 حرب أكتوبر

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