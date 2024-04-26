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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حوافز ومكافآت| وظائف جديدة بوزارة الشباب ..تعرف على شروط التعيين

فرص عمل بوزارة الشباب
فرص عمل بوزارة الشباب والرياضة

نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على جميع دول العالم من بينهم مصر، يرغب العديد من الشباب في إيجاد فرص عمل تكفل له معيشته وتحسن من مستواه المادي.


وتسعى الدولة ممثلة فى الحكومة إلى توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب لتحسين دواخلهم.  

 


وظائف وزارة الشباب والرياضة

 

في هذا الصدد، اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير فرص عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.


فرص عمل الشباب والرياضة

 

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات الآتية:

- مرتبات مجزية.

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

- حوافز ومكافأت.

- فرص للترقي.

- إجازات وزيادات سنوية.

 

كيقية التقديم على وظائف الشباب والرياضة


يمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

 

شروط التعيين 

 


نصت المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:


1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

 

 

ويُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

 

و طبقا للقانون ، لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
 

قانون الخدمة المدنية حوافز تأمين طبي

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