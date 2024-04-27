الجمهورية الجديدة| أحمد موسى: طلاب الكليات العسكرية يحصلون على أعلى مستوى من التدريب

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، والأكاديمية العسكرية المصرية في مقر القيادة الاستراتيجية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "يتم تدريب الطلاب في الكليات العسكرية على كل شيء، وعلى أعلى مستوى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "طلاب الكليات العسكرية، يحصلون على أعلى مستوى من التدريب البدني والدراسي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "نحن ننظر للجمهورية الجديدة ومصر المستقبل، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مكنش فيه مسمار واحد في العاصمة الإدارية الجديدة منذ 6 سنوات، لكن مصر حققت حلم إنشائها".