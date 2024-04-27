تفاصيل جولة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة.. فيديو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس خلال الجولة مبنى قيادة الأكاديمية، كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية وكذلك مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبنى محاكاة الرماية، فضلا عن مباني الشئون الإدارية.

وناقش الرئيس الطلبة في ظروف إقامتهم، واستمع لآرائهم، وأثنى على التجهيز المميز للأكاديمية، مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية التى يتوجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.

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