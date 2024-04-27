طريقة عمل كوكيز بالعسل| بأسهل الخطوات

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، طريقة عمل كوكيز بالعسل كما يلي….

مقادير كوكيز بالعسل

3 كوب وربع من الدقيق

1 رشة ملح

3/4 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

نصف كوب زبدة لينة

نصف كوب سكر بني فاتح

1 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

3 ملعقة كبيرة عسل

طريقة تحضير كوكيز بالعسل

سخني الفرن ١٨٠، أحضري صواني قصيرة الحافة.

انخلي الدقيق، الملح وبيكربونات الصودا.

باستعمال المضرب اخفقي الزبدة والسكر ليصبح الخليط فاتح اللون

اضيفي البيضة والفانيليا والعسل واخفقي ليختفي.

اضيفي الدقيق وقلبي لتحصلي على عجينة ناعمة .

استعملي ملعقة كبيرة، خذي كمية من العجينة بالملعقة وضعيها متباعدة على الصواني

اخبزي ١٠ – ١٢ دقيقة ليتماسك ويصبح ذهبي اللون، دعيه يبرد قبل التقديم

