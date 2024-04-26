طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا، في البيت أحلى من الجاهز.

مقادير كوكيز بحشوة النوتيلا

٢ كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

٢٠٠ جرام زبدة

٢ بيض

فانيليا

نصف كوب سكر بني

نصف كوب سكر

ملعقة كاكاو

كوب تشوكلت شيبس

للحشو

١٠٠ جرام نوتيلا



طريقة تحضير كوكيز بحشوة النوتيلا

في العجان نضع الزبدة و نخفقها قليلا ثم نضيف السكر الابيض و البني و نخفق ثم نضيف البيض بالتدريج و الفانيلا حتى يتجانسوا

ثم نضيف تشوكلت شيبس، الدقيق والبيكنج صودا و نستمر بالعجن حتى يتجانسوا

نشكل كرات من العجين و نضعها في صينية فرن مبطنة بورق زبدة

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٠ دقائق فقط

ناخذ حبة كوكيز و ندهنها بالنوتيلا قم نضع عليها حبة كوكيز اخرى كما في الصورة

وتقدم بالهنا و الشفا

