طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا، في البيت أحلى من الجاهز.
مقادير كوكيز بحشوة النوتيلا
٢ كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
٢٠٠ جرام زبدة
٢ بيض
فانيليا
نصف كوب سكر بني
نصف كوب سكر
ملعقة كاكاو
كوب تشوكلت شيبس
للحشو
١٠٠ جرام نوتيلا
طريقة تحضير كوكيز بحشوة النوتيلا
في العجان نضع الزبدة و نخفقها قليلا ثم نضيف السكر الابيض و البني و نخفق ثم نضيف البيض بالتدريج و الفانيلا حتى يتجانسوا
ثم نضيف تشوكلت شيبس، الدقيق والبيكنج صودا و نستمر بالعجن حتى يتجانسوا
نشكل كرات من العجين و نضعها في صينية فرن مبطنة بورق زبدة
ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٠ دقائق فقط
ناخذ حبة كوكيز و ندهنها بالنوتيلا قم نضع عليها حبة كوكيز اخرى كما في الصورة
وتقدم بالهنا و الشفا