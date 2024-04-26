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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

كوكيز بحشوة النوتيلا
كوكيز بحشوة النوتيلا

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا، في البيت أحلى من الجاهز.

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مقادير كوكيز بحشوة النوتيلا

٢ كوب دقيق 

ملعقة صغيرة بيكنج صودا 

٢٠٠ جرام زبدة

٢ بيض 

فانيليا 

نصف كوب سكر بني 

نصف كوب سكر
ملعقة كاكاو
كوب تشوكلت شيبس
للحشو
١٠٠ جرام نوتيلا


طريقة تحضير كوكيز بحشوة النوتيلا
في العجان نضع الزبدة و نخفقها قليلا ثم نضيف السكر الابيض و البني و نخفق ثم نضيف البيض بالتدريج و الفانيلا حتى يتجانسوا
ثم نضيف تشوكلت شيبس، الدقيق والبيكنج صودا و نستمر بالعجن حتى يتجانسوا 

نشكل كرات من العجين و نضعها في صينية فرن مبطنة بورق زبدة

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٠ دقائق فقط
ناخذ حبة كوكيز و ندهنها بالنوتيلا قم نضع عليها حبة كوكيز اخرى كما في الصورة

وتقدم بالهنا و الشفا
 

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