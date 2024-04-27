عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعداد السكاني بيجري ورانا.. مساعد الوزير : نسير بخطوات سريعة بملف الأبنية التعليمية

الابنية التعليمية
الابنية التعليمية

قال اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الأبنية التعليمية ، إن المشكلة الاساسية تكمن في الزيادة السكانية التي تحتاج مننا أن نسير بخطوات سريعة جدا ، متابعا :" التعداد السكاني بيجري ورانا بسرعة ".

وتابع اللواء يسري عبد الله ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أنه تم تغيير شكل المدارس فيما يتلاءم مع المنظومة التعليمية الجديدة.

وأكمل ، أن هناك ٢٢ مدرسة للمتفوقين منها مدرسة يتم تنفيذها في شمال سيناء ، مواصلا :" بنجري بخطى سريعة جدا في ملف الابنية التعليمية ".

واوضح : ثلث عدد المدارس التي تم انشاوها على مدار ١٠ سنوات جديدة بالكامل .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/VmmbmAxfDwfR6dGA/?mibextid=21zICX

التعداد السكاني الأبنية التعليمية المنظومة التعليمية الجديدة برنامج الحياة اليوم التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

أبقى حامل .. تعليق مثير من ياسمين عز عن شائعات طلاق السقا وزوجته

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

ثمنه «على قد الإيد».. سعر ومواصفات أقوى موبايل شبابي من سامسونج

محاكمة المتهم بقـ تل نجل لاعب الزمالك السابق.. غدًا

هل مشادة كلوب وصلاح بداية النهاية لترك ليفربول؟.. مدرب بالاتحاد الإنجليزي يجيب

عقل الدولة.. سمير فرج يكشف معلومات مهمة عن «الأوكتاجون»

وزير دفاع النمسا: الدعم الغربى لأوكرانيا غير كافٍ

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حشد جماهيري كبير.. أحمد سعد يشعل أجواء حفله بولاية هيوستن الأمريكية|صور

طريقة عمل كوكيز بالعسل| بأسهل الخطوات

اختراع التليجراف.. ما أول رسالة أرسلت في العالم؟

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ