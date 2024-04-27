التعداد السكاني بيجري ورانا.. مساعد الوزير : نسير بخطوات سريعة بملف الأبنية التعليمية

قال اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الأبنية التعليمية ، إن المشكلة الاساسية تكمن في الزيادة السكانية التي تحتاج مننا أن نسير بخطوات سريعة جدا ، متابعا :" التعداد السكاني بيجري ورانا بسرعة ".

وتابع اللواء يسري عبد الله ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أنه تم تغيير شكل المدارس فيما يتلاءم مع المنظومة التعليمية الجديدة.

وأكمل ، أن هناك ٢٢ مدرسة للمتفوقين منها مدرسة يتم تنفيذها في شمال سيناء ، مواصلا :" بنجري بخطى سريعة جدا في ملف الابنية التعليمية ".

واوضح : ثلث عدد المدارس التي تم انشاوها على مدار ١٠ سنوات جديدة بالكامل .

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