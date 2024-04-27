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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

صدى البلد

انتشرت خلال الساعات الماضية اخبار تفيد بزواج  الفنان مصطفى شعبان بـ هدى الناظر  مديرة اعمال الفنان عمرو دياب السابقة .

وقال مصطفى شعبان في تصريح خاص لصدى البلد :"  أنا فى الجزائر بتكرم فى مهرجان عنابه ماعرفش إيه ده".


مصطفى شعبان


حرص الفنان مصطفى شعبان، على نعى الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 80 عاما.

ونشر مصطفى شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، صور لـ صلاح السعدني وعلق عليها كاتبا: "‏‎صلاح_السعدني  إنا لله وإنا اليه راجعون رحلت و لكن اعمالك و تأثيرك باقيا أبدا ، اللهم اغفر له و ارحمه و ادخله فسيح جنانك".

مسلسل المعلم

كشف المخرج مرقص عادل عن كيفية صناعة شادر السمك بمسلسل المعلم، كما تحدث عن تفاصيل تعاونه مع الفنان مصطفى شعبان.

 

وقال: "لم نكن نستطيع ان نقوم بالتصوير في شادر حقيقي خصوصا أن هناك مشاهد بها عدد فنانين كبير، فقمنا بتصميم الشادر بأدق التفاصيل حتى ظهر بشكل طبيعي، وحينما دخلت اللوكيشن أول مرة انبهرت بالتفاصيل ولم يكن لدى تعديلات.

 

وعن التعاون مع الفنان مصطفى شعبان، قال: "أحببت العمل معه فهو فنان مثقف وموهوب ويعرف ماذا يريد، ويحب السمك كثيرا.

مصطفى شعبان هدى الناظر مديرة اعمال عمرو دياب عمرو دياب مسلسل المعلم

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