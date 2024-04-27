بعد عودته من غزة.. طبيب مصري يكشف تفاصيل الوضع في القطاع

تحدث الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام بطب القصر العيني بجامعة القاهرة، عن الوضع في غزة، وذلك بعد زيارته إلى القطاع للمشاركة في علاج المصابين.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام بطب القصر العيني بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إحنا عملنا الواجب والناس كانت تعيش تحت القصف".

وأضاف: "المستشفى كانت بتهتز طوال الليل والنهار من القصف الإسرائيلي"، موضحا: "قطاع غزة تم تدميره بالكامل من الشمال للجنوب".

وأشار الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام بطب القصر العيني بجامعة القاهرة،: "منظر الأهالي وهم في الخيام مخزي ومرعب، والإصابات جسيمة للغاية ومتعددة وخطيرة ومراحل علاجها تحتاج وقت طويل في الغالب سيعاني المريض من إعاقة بعد الشفاء".





وتابع: "أكثر الإصابات من النساء والأطفال والشباب، والذي يأتي متعدد الإصابات وليست إصابة واحدة"، موضحا: "الوضع مأساوي في غزة، والفلسطينيين تعرضوا لمواقف يندى لها الجبين".

واسترسل: "الأهالي في غزة عايشين عيشة ما يعلم بها إلا ربنا، وطحنوا علف المواشي وعملوا بيه عيش، ومفيش حد يقدر يوصف حجم المعاناة".