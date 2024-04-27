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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تواصل اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن الأمريكية تضامنا مع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

تقدم "القاهرة الإخبارية"، تغطية إخبارية شاملة ومكثفة لمشاهديها حول الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من عواصم دول العالم، على رأسها واشنطن، ولندن، وبرلين، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وذلك من خلال طواقمها الإعلامية في كل دول العالم المتواجدة في قلب الحدث على مدار الساعة.

ومن اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية، قال رامي جبر مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن لا يزال مستمرًا أمام أبنية الجامعة، حيث يزيد عدد الطلاب لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أن هذا جاء استجابة للمظاهرات الطلابية التي عمّت الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "جبر" اليوم خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في أكثر من 33 جامعة بدأت ربما من جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتقلت عدوى التظاهر إلى مختلف الجامعات الأمريكية التي تطالب بإيقاف الحرب ووقف الإبادة الجامعية ومطالبة الإدارة الأمريكية بوقف دعمها بالمال والسلاح لإسرائيل، مشيرًا إلى أن المظاهرة حتى الآن تبدو هادئة تمامًا ولا توجد هناك أي اشتباكات.

ومن لندن، قال مراسل القناة، إن التظاهرات في لندن تشمل الجامعات وتمتد شرارتها من جامعة لأخرى وتتركز خصوصًا  في جامعة "يو سي إل" جامعة لندن العريقة، مؤكدًا أن الطلاب يتظاهرون  للمطالبة بإيصال الصوت والمطالب للحكومة البريطانية وإسماع الرأي العام ما يريدون وما يفكرون فيه.

ومن برلين، قال عربي مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الألمانية لا تريد أن تنتقل التظاهرات الداعمة لفلسطين في الولايات المتحدة إلى ألمانيا، وعليه قامت الشرطة الألمانية بفض عدد من المظاهرات في جامعاتها، منوهًا بأن هناك بعض الحركات الطلابية نظمت تظاهرات أمام بوابات الجامعات الألمانية.

وأضاف أن التظاهرة الطلابية التي كانت بجوار مكتب المستشار الألماني، اتسمت بالسلمية، ولكن بشكل مفاجئ اقتحمتها الشرطة، مؤكدًا أن هناك مخاوف ألمانية من اتساع وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة للفلسطينيين.

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