فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة للاعب الأهلي محمد عبد المنعم بعد تألقه في مباراة مازيمبي.

وكتب عبر فيسبوك: “فخور بتالق محمد عبد المنعم نجم الاهلي والمنتخب القومي والذي بدأ مشوار النجاح عندما كان معارا من الاهلي لسموحة موسمين كرويين واتمني له المزيد من النجاح”.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ونجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء.

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.