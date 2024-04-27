عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

تصدرت الإعلامية ميار الببلاوي محركات البحث جوجل بعد خروجها في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وظهرت فيه وهي منهارة من البكاء بسبب حديث شيخ ازهري عنها .

ميار الببلاوي تنهار على الهواء لهذا السبب

وردت ميار الببلاوي على تصريحات شيخ أزهري  عنها بعد ظهورها في برنامج "العرافة" وتأكيدها أنها عادت لزوجها الأول بعد 3 زيجات أخريات وطلاق 11 مرة.

وقالت ميار الببلاوي في فيديو: "النهارده حصل حاجة عمري ما تخيلتها، أول ما خلصت الهواء صاحبتي كان عندها حاجة في قناة معينة وما رضتش أسيبها لوحدها، وقلت هروح معاها وأسلم عليها، وأنا داخلة أنا ورئيسة التحرير بتاعتي لقيت الشيخ الفاضل، وبحتسبه من الشيوخ الأجلاء ولكن سبحان الله يمكن نزغ شيطان أو فتنة أو حديث نفس".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الإعلامية ميار الببلاوي أزهري بث مباشر شيخ أزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالأسماء.. ميدو يكشف مسددي غرامات الزمالك واحدهم مفاجأة

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

تعليق غير متوقع من مارسيل كولر بعد تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

موضوعات متعلقة

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

يبحث مصير رفح..وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الثلاثاء

شاهد.. حملة لازالة الإشغالات بوسط القاهرة ومنطقة رمسيس | صور

بوتين يعلن عن زيادة إيرادات الميزانية الروسية

رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

وسط اعتقال أكثر من 550.. الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل بالجامعات الأمريكية ترفض التراجع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة شهيرة.. سعر فستان بلقيس فتحي يقترب من ربع مليون جنيه

شيري عادل تخطف الأنظار بملابس كاجوال.. شاهد

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

خطوة تحمي طفلك من خطر متلازمة موت الرضع.. إتبعيها في أول 6 شهور

فيديو

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ