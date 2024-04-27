ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

تصدرت الإعلامية ميار الببلاوي محركات البحث جوجل بعد خروجها في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وظهرت فيه وهي منهارة من البكاء بسبب حديث شيخ ازهري عنها .

ميار الببلاوي تنهار على الهواء لهذا السبب

وردت ميار الببلاوي على تصريحات شيخ أزهري عنها بعد ظهورها في برنامج "العرافة" وتأكيدها أنها عادت لزوجها الأول بعد 3 زيجات أخريات وطلاق 11 مرة.

وقالت ميار الببلاوي في فيديو: "النهارده حصل حاجة عمري ما تخيلتها، أول ما خلصت الهواء صاحبتي كان عندها حاجة في قناة معينة وما رضتش أسيبها لوحدها، وقلت هروح معاها وأسلم عليها، وأنا داخلة أنا ورئيسة التحرير بتاعتي لقيت الشيخ الفاضل، وبحتسبه من الشيوخ الأجلاء ولكن سبحان الله يمكن نزغ شيطان أو فتنة أو حديث نفس".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.