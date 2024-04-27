من 7 سنين.. أحمد موسى: كنت أول برنامج يصور حلقة في العاصمة الإدارية

علق الإعلامي أحمد موسى، عل تفقد الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ 7 سنوات كنت أول برنامج يصور حلقة من العاصمة الإدارية عندما كانت مجرد صحراء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" اليوم وجدنا الرئيس السيسي يزور العاصمة الإدارية الجديدة ويتفقد مقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مصر أنشأت مقر القيادة الاستراتيجي الأوكتاجون في العاصمة الإدارية الجديدة ".