أحمد موسى: الإعلام العالمي يتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية

علق الإعلامي أحمد موسى، عى تفقد الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية والرئيس السيسي يهتم بالتدريب والتعليم داخل الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك تطوير هائل في منظومة إعداد أبطال القوات المسلحة المصرية داخل الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية والطلاب يحصلون على أعلى مستوى من التدريب والتعليم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإعلام في العالم كله يتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية ".