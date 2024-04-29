إعلام إسرائيلي: مطلب انسحاب حزب الله شمال الليطاني حذف من مقترح فرنسا للتسوية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه غير الاقتراح الذي قدمه للتسوية بين إسرائيل وحزب الله مقارنة بالترتيبات الأمنية التي طرحت في الماضي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أنه في الاقتراح الأخير تم تغيير مطلب انسحاب حزب الله من شمال نهر الليطاني، وكتب مكانه "انتقال" من دون تفاصيل.

أما بقية البنود وفقا للصحيفة فتتعلق بـ”وقف العمليات العسكرية وفق القرار 1701، وضمان عودة سكان جنوب لبنان وشمال إسرائيل إلى منازلهم، ونشر 15 ألف جندي من الجيش اللبناني جنوب الليطاني (بعد تعزيز الجيش) وفتح المفاوضات بشأن مسألة الحدود".



ووصل سيجورنيه، أمس الأحد، في زيارة دبلوماسية إلى لبنان، بهدف التهدئة ومنع المزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "الغرض من الزيارة هو منع التصعيد الإقليمي وزيادة تدهور الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان".