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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين مصر وكينيا لترويج وتسويق الأثاث الدمياطي

الغرفه التجارية
الغرفه التجارية

استقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، “ڤيكتوريا”، القائم بأعمال السفير، بسفارة كينيا، وتوبياس المستشار التجاري لدولة كينيا.

جاء ذلك بحضور كل من ايمن رخا نائب أول رئيس الغرفة التجارية، سمير شطا نائب ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسام عبد القادر أمين صندوق الغرفة التجارية المساعد، محمد موسى عضو مجلس إدارة الغرفة، محمد الحبشي عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور محمد العرابي عضو مجلس إدارة الغرفة ، عمرو مكاوي عضو مجلس إدارة الغرفة، محمد صلاح دعدور عضو مجلس إدارة الغرفة ، أحمد أمين عبد الغني أمين عام الغرفة التجارية بدمياط.

وأكد الاجتماع  بين الطرفين عن الاتفاق على ضرورة إبرام بروتوكولات بين مصر وكينيا واتفاقيات على توطيد العلاقة بين الغرفة التجارية بدمياط والغرف التجارية بكينيا وذلك لبحث سبل التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي. 

وتم تسليط الضوء على السوق الصناعي بدمياط والتي تشتهر بصناعة الاثاث على اعلى مستوى وأيضا صناعة السفن  وصناعة منتجات الألبان والحلويات وبضرورة الاستفادة من هذا اللقاء بفتح أسواق في كينيا كبوابة للسوق الافريقي .

وايضا الاستفادة من هذه الدول باستيراد الاخشاب حيث تشتهر كينيا وجيرانها بالغبابات الغنية بالأشجار .

كما طالب رئيس الغرفة، بفتح أسواق من خلال افتتاح معارض بدولة كينيا الشقيقة دائمة ومؤقتة وكذلك بتسهيل عملية التبادل التجاري في استخراج التأشيرة لكينيا  ودعم أسعار الأماكن المقام عليها المعارض وفي المقابل سيتم تسهيل الإجراءات لفتح معارض للاخشاب والمنتجات الخاصة بدولة كينيا في مصر.

وأشاد  الملحق التجاري بحسن استقبال رئيس الغرفة التجارية وإعجابه بمحافظة دمياط كموقع جغرافي مميز وكبلد صناعي يجب الاستفادة من المنتجات التي تنتجها وبضرورة التعاون المشترك بين البلدين خاصة بعد زيارته لبعض الأماكن التي تقوم بتصنيع الاثاث وبمقابلة مصنعي السفن و الحلويات.

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