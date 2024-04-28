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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على ملامح فعاليات مصر كضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب

معرض أبو ظبي للكتاب
معرض أبو ظبي للكتاب

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ببرنامجًا ثقافيًا وفينًا حافلًا، في الدورة الـ33، لمعرض أبو ظبي للكتاب، المقرر انطلاقه غدًا الإثنين، بمشاركة جمهورية مصر العربية ضيف شرف الدورة الحالية، ونجيب محفوظ شخصية المعرض.

ونرصد في هذا التقرير ملامح البرنامج الثقافي والفني، لمصر ضيف شرف الدورة الحالية، والذي يحتوي على محاور عدة لفعاليات ثقافية وفنية، تتمثل فيما يلي:

 - افتتاح معرض مستنسخات قطاعي: الفنون التشكيلية، ودار الكتب والوثائق القومية، بجناح مصر "ضيف الشرف".

 - تدشين المعرض الوثائقي (نجيب محفوظ بين الوظيفة والمكتبة) للكاتب طارق الطاهر.

 

محور "مصر ضيف شرف"

- العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية

- مصر.. تواصل حضاري حي

- الرجل والقمة) لفاضل الأسود..حوار أدبي ونقدي عن إبداعات نجيب محفوظ. 

- التراث الثقافي العربي الحي... ميراثنا الحضاري

- مائدة مستديرة حول: (إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية)

- لقاء مع.. د. ريم بسيوني، لفوزها بجائزة الشيخ زايد في الآداب

- مكتبة الإسكندرية: نافذة العالم على مصر.. ونافذة مصر على العالم

- مشروعات لحفظ الشعر العربي.. (أمير الشعراء) و(ديوان الشعر المصري) و(الإبداع العربي)

- لقاء في محبة الثقافة والعلم والفن

- 80 عامًا من الإبداع.. "المواطن مصري" يوسف القعيد

محور (نجيب محفوظ في ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب)

 يتم عرض ندوات مسجلة لأول مرة من أرشيف معرض القاهرة الدولي للكتاب، لاحتفالية أقيمت في الدورة 34 من المعرض (يناير 2002م)، لبلوغ الأديب العالمي نجيب محفوظ سن الـ 90، وذلك على شاشة الجناح المصري "ضيف الشرف".

ويتناول المحور، بدء الاحتفال بكلمة للأديب العالمي نجيب محفوظ، ثم يتم عرض جلسات الاحتفالية، بالحديث عن موضوعات تمس أدبه، مثل: (أدب نجيب محفوظ والمجتمع)، و(نجيب محفوظ في عيون العالم)، و(نجيب محفوظ والدراما)، و(نجيب محفوظ وهؤلاء)1- 2.

احتوت الجلسات على مداخلات لقامات مصرية رصينة لها باع في الدراسات النقدية والأدبية والترجمة والفن.

محور "حفلات التوقيع"

يحتفي برنامج ضيف الشرف بأهم الإصدارات لقامات ثقافية وفكرية، منها:

- (الثقافة طوق نجاة) لـ د. صابر عرب، و(القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان) لـ د. محمد الباز، و(أدبيات الكرامة الصوفية.. دراسة في الشكل والمضمون) لـ د. محمد أبو الفضل بدران، و (موت العالم.. المعروفة شعبيًا بسيرة محمود غزالة) لـ عبد الرحيم كمال، والأعمال السردية الكاملة (المحطة الأخيرة) لـ محمد سلماوي.

محور "فنون مصرية"

تمثل فرقة "النيل" للآلات الشعبية، الفن التراثي المصري، سواء بالعزف أو حكي السيرة الهلالية، وذلك بعازفيها من المزمار البلدي والربابة، وغيرها من الآلات التي لها طابع مصري، لتضفي على المشاركة لونًا من الفنون المصرية الأصيلة لزوار المعرض. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض أبو ظبي للكتاب جمهورية مصر العربية نجيب محفوظ شخصية المعرض

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