ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد

أعيد تابوت كان يستخدم لدفن طفل مصري يدعى بانيفرنيب بين حوالي 1295 و1186 قبل الميلاد، وكان في أيدي متحف الفنون الجميلة في بوسطن منذ عام 1985، إلى متحف في السويد بعد أن اكتشف موظفو وزارة الخارجية أن القطعة سُرقت من متحف جوستافيانوم، متحف جامعة أوبسالا، حوالي عام 1970، وفقًا لما نشرته صحيفة "news.artnet".

واكتشفت المدرسة البريطانية للآثار في مصر التابوت عام 1920 في منطقة غرب بمصر، أشرف على عملية الحفر فليندرز بيتري، الذي قام مع زوجته هيلدا أورلين بالتنقيب في العديد من المواقع الأثرية المهمة، ومن بين أهم اكتشافاته لوحة مرنبتاح عام 1896، اكتشف أيضًا الكتابة السينائية البدائية، وهي سلف جميع النصوص الأبجدية تقريبًا، في عام 1905.

وكانت الحكومة المصرية قد وضعت في ذلك الوقت نظام "التجزئة" أو تقسيم الاكتشافات، حيث قامت بتوزيع نتائج التنقيب الأثري بين مصر والجهات الأجنبية الراعية للحفريات، وكجزء من هذا النظام، ذهب التابوت في عام 1922 إلى متحف فيكتوريا للآثار المصرية بجامعة أوبسالا، كما كان يسمى آنذاك، لكن التابوت المصنوع من الفخار ويبلغ طوله حوالي 43 بوصة، اختفى بحلول عام 1970 على الأقل.

عاد التابوت إلى الظهور مرة أخرى في عام 1985، عندما اشترته وزارة الخارجية من شخص يدعى أولوف س. ليدن، الذي ادعى أنه يمثل الفنان إريك ستال. قدم خطابًا مزورًا من المفترض أن ستال روى فيه أنه قام بالتنقيب عن التابوت في أمادا، مصر، في عام 1937.

كما قدم ليدن وثائق مزورة تثبت صحة التابوت، يُزعم أنها من خبراء في السويد وأشار ستال، إلى المتحف في إعلانه عن عودة التابوت، "من غير المعروف أنه شارك في أي أعمال تنقيب في مصر".

وعثر موظفى وزارة الخارجية ،على صورة للتابوت أثناء عملية التنقيب في كتاب عام 2008: صور أرشيفية في متحف بيتري ، والذي أشار إلى أنها ذهبت إلى أوبسالا، عندما لاحظوا التناقض، اتصلوا بالموظفين في Gustavianum، وبدأت عملية إعادة القطعة، وذكر الموقع الإلكتروني للمتحف أنه تم إلغاء انضمامه في أكتوبر.

يضم قسم الفنون في مصر القديمة والنوبة والشرق الأدنى بوزارة الخارجية في بوسطن حوالي 65000 قطعة أثرية، بما في ذلك النحت والمجوهرات والتوابيت والمومياوات والفسيفساء وغيرها، مما يضعه بين أكبر مجموعات العالم من هذه العناصر، إلى جانب المؤسسات، مثل المتحف المصري الكبير بالجيزة والمتحف البريطاني بلندن.