محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى أشمون الجديدة والسوق الحضاري بكفر زلابية

استكمل إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم جولته الميدانية الموسعة، بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات بمركز ومدينة أشمون.

ورافق المحاسب خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، النائب صابر عبدالقوى عضو مجلس النواب ، والدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة ، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات، والدكتور إبراهيم ناصر مدير مستشفى أشمون العام.



تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون علي مساحة 530م2 وبطاقة استيعابية 12 محلا وجارٍ أعمال التشطيبات النهائية بالسوق تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، موجهاً رئيس المدينة بتسريع إجراءات طرح المحلات وتأجيرها ، وذلك في إطار في خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة المواطنين.



وخلال جولته تفقد المحافظ أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد ( الطريق الدائري ) بطول1500م، وذلك بعد تطويره ، موجهاً رئيس المدينة بالاعتناء بالممشى وتزويده بالأشجار ونباتات الزينة لاضفاء مظهر جمالى ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة لخلق متنفساً حضارياً لأهالي وزائري المدينة.



كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمحافظة.

حيث تم الانتهاء من الاعمال الخرسانية بالدور الارضي وجاري صب أعمدة الدور الثاني.

كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة علي مساحة 9 آلاف م2 ، وبتكلفة 2 مليار جنيه ، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية ، لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

