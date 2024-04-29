هو مستقبل الأهلي | البلدوزر يوجّه طلبا عاجلا لـ كولر قبل مواجهة الترجي

تحدث مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأحق بالمشاركة في مباراة الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في الكتف.

وقال عبدالغني خلال تصريحات تلفزيونية : "أنا لو مدرب الأهلي سأعتمد على محمد الشناوي، في مباراتي الترجي التونسي، لأنه الحارس الأساسي للفريق وصاحب خبرات كبيرة وهو كابتن الفريق".

وأضاف: "أنا مش خايف على الأهلي في وجود مصطفى شوبير أو محمد الشناوي، لكن أسبابي أن الشناوي، صاحب خبرات كبيرة وهو كابتن الفريق".



وتابع: "مصطفى شوبير، هو مستقبل النادي الأهلي مركز حراسة المرمى، وأثبت وجوده في المباريات التي شارك وظهر بمستوى مميز للغاية.