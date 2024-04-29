قرار حاسم من بيبو ضد نجم الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار حاسم من بيبو ضد نجم الأهلي عمرو السولية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد شبانة، “عقوبة كبيرة علي السولية ١٠٠ ألف جنيه، بعد انفعاله لاستبداله في المباراة”.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.