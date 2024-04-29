قبل النهائي الأفريقي.. شبانة يكشف عن أرقام إعجازية للأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة أرقاما إعجازية للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر حسابة بموقع فيسبوك

و كتب محمد شبانة: للمرة ١٧ الاهلي يصل للنهائى وكسب منها ١٢ مرة وإن شاء الله يكسب البطولة دي .

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.