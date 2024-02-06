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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل الدلتا للأسمدة وتشغيل المصانع

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع

شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة "تيسين كروب " الألمانية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية العمل وزيادة الإنتاج والتشغيل وسياسة دعم الصناعة وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع.

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يستهدف التعاون إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى اليوريا ، والأمونيا (المغلق منذ سنوات) ورفع طاقته الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وكذلك وحدات المرافق الخارجية والمركزية لخدمة محطة الأمونيا واليوريا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومحطة التوليد ثاني أكسيد الكربون.

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية صناعة الأسمدة وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي ويدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى ، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركاتها التابعة وخاصة العاملة في هذه الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع الالتزام بالمعايير العالمية ولاسيما الاشتراطات البيئية.

أضاف الدكتور عصمت أن الوزارة تعمل في إطار السياسة العامة بدعم التصنيع والتوسع في الصناعات التحويلية لسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية وخاصة الصناعات التي نمتلك فيها ميزة نسبية، وفي ظل الاهتمام والدعم بقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار.

وقع الاتفاقية كل من الكيميائي أشرف الطحان العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للأسمدة، وعن شركة "تيسين كروب أودا مصر" توماس كوفال المدير التنفيذي، بحضور المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

يذكر أن شركة الدلتا للأسمدة الواقعة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية ، تأسست عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية في السويس والتي تأسست عام 1946، وتعمل في مجال صناعة المواد الكيماوية وخاصة سماد اليوريا ونترات النشادر والأسمدة المركبة الصلبة والسائلة والأمونيا وحامض النيتريك. وتعد شركة "تيسن كروب" إحدى الشركات الرائدة عالميا في الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل في نحو 75 موقعًا في جميع أنحاء العالم.

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