محمود سرج: يجب أن يكون طموحنا تحقيق 100 مليار من قطاع الصناعة

قال الدكتور محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، إننا في أزمة اقتصادية، ولكي نعبرها، هناك قطاعين يمكن من خلالهما تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة خارج المنافسة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "أرى أنه يجب أن تتخذ قرارات فورية بوقف استيراد بعض السلع، فنحن اليوم نستورد التفاح والأناناس والأفوكاتو والجبن".

وقال: "فيما يتعلق بالصناعة، لدينا مشكلة كبيرة، فانخفاض قيمة الجنيه كان يجب أن يكون حافزا لزيادة الصادرات، ويجب أن يكون طموح مصر تحقيق أكثر من 100 مليار من قطاع الصناعة".

مصنعي مستلزمات الإنتاج

وتابع: "نحن ليس لدينا مستلزمات إنتاج، ومن المفترض أن تقوم الدولة مع القطاع الخاص، بالاتجاه لتصنيع مستلزمات الإنتاج، ولابد من منح مميزات لمصنعي مستلزمات الإنتاج".