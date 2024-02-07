عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يزور المرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفى الجامعي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مساء اليوم عددًا من المرضى من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، الذين تم استقبالهم بمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال علاجهم.


واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفي الجامعي.


وأكد " الجيزاوي" أن الجامعة حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة لهم وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.


وكان مجلس جامعة بنها قد وافق مؤخرا على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب الفلسطينيين الوافدين الدارسين بالمجان من خلال الإدارة الطبية بالجامعة والكليات.


كما وافق المجلس أيضا على توفير الإقامة المجانية بالمدن الجامعية للراغبين من الطلاب الفلسطينيين ، بالإضافة الى تسهيل كافة الإجراءات والأمور الخاصة بهم.

 

جامعه أبناء الشعب الفلسطيني الأشقاء الفلسطينيين الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بشرى سارة لـ 13 مليون مواطن: زيادة 15% في المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

موضوعات متعلقة

وكيلا وزارتي الشباب والصحة بالقليوبية يشهدان ختام دوري الأكاديميات النسخة الرابعة

رئيس جامعة بنها: تطبيق إلكتروني لإنهاء المعاملات الإدارية داخل الإدارات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 80.31%

تشيع جثامين ضحايا حادث حريق معرض للأثاث بالقليوبية

الكشف على 1982 حالة في قافلة طبية بالقليوبية

حبس المتهم بالتعدى على محامى لسرقته بالقليوبية

حبس تاجر مشغولات ذهبية بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

أول تعليق من اتحاد عمال مصر على قرارات الرئيس السيسي

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

واي فاي وهدايا.. قريبا في مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الأهرامات

بعد رد حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مستمرة

يواجه الأردن| منتخب قطر يبلغ نهائي أمم آسيا بعد الفوز على إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ