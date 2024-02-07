رئيس جامعة بنها يزور المرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفى الجامعي

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مساء اليوم عددًا من المرضى من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، الذين تم استقبالهم بمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال علاجهم.



واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفي الجامعي.



وأكد " الجيزاوي" أن الجامعة حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة لهم وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.



وكان مجلس جامعة بنها قد وافق مؤخرا على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب الفلسطينيين الوافدين الدارسين بالمجان من خلال الإدارة الطبية بالجامعة والكليات.



كما وافق المجلس أيضا على توفير الإقامة المجانية بالمدن الجامعية للراغبين من الطلاب الفلسطينيين ، بالإضافة الى تسهيل كافة الإجراءات والأمور الخاصة بهم.