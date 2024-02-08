عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ذكرى "الإسراء والمعراج"

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاحتفالية الدينية التي أقامتها مديرية الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى "الإسراء والمعراج"، بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المحافظة.

وفي مستهل الاحتفالية، استمع الحضور لتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، أعقبها كلمات لممثلي مديرية الأوقاف وإدارة الوعظ حول معجزة الإسراء والمعراج وأهميتها، والدروس والعِبر المستفادة من هذه الذكرى العطرة، وفضل الاقتداء بالنبي (صلى الله عليه وسلم ) في الصبر على الشدائد والمحن.

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير البوابة الرئيسية للمحافظة

من جانبه، قدم المحافظ التهنئة - في ختام الاحتفال - لجموع الحاضرين وأهالي المحافظة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد على مصر وأهلها هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم عليها بوافر الأمن والأمان.

FB_IMG_1707376295964
FB_IMG_1707376295964
FB_IMG_1707376292959
FB_IMG_1707376292959
FB_IMG_1707376289579
FB_IMG_1707376289579
FB_IMG_1707376286975
FB_IMG_1707376286975
FB_IMG_1707376281761
FB_IMG_1707376281761
FB_IMG_1707376278888
FB_IMG_1707376278888
FB_IMG_1707376274236
FB_IMG_1707376274236
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أعضاء مجلسى البوابة الرئيسية الإسراء والمعراج الإسراء أعضاء الخارج التنفيذي المناسبة المباركة اللواء دكتور محمد الزملوط القران الكريم القرآن الكري صلى الله عليه وسلم ذكرى الإسراء والمعراج محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مناسب معجزة الاسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

بتخفيضات على اللحوم والدواجن .. تفاصيل انطلاق معرض وزارة الزراعة قبل رمضان

مليار جنيه في شهرين.. تسجيل صوتي يكشف كواليس نصب بلوجر شهيرة على 2000 سيدة

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: تنفيذ 17 مشروعا إنتاجيا ضمن مبادرة تصنيع الحرير الطبيعي

ترشيحاتنا

ماذا قال حسن شحاتة حول تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

مأساة طفل عين شمس.. ابوه خلص عليه وأمه رمته في القمامة

مجلس الصحفيين يثمن قرارات الرئيس بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية ويطالب بزيادة بدل التكنولوجيا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ