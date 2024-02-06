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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تنفيذ 17 مشروعا إنتاجيا ضمن مبادرة تصنيع الحرير الطبيعي

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ 17 مشروعاً من جانب المستثمرين، ضمن مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي، بمراكز الخارجة، والداخلة، وبلاط، والفرافرة.

وتضمنت زراعة 322 فداناً، و9 صوب زراعية، إلى جانب تجهيز 19 معملاً متخصصاً، بالإضافة إلى جهود وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية بالمحافظة، التي ساهمت في زراعة 12.5 فدان، و5 صوب زراعية، وتجهيز 7 معامل، إلى جانب جهود وزارة التضامن الاجتماعي في زراعة 10.5 فدان وتجهيز 6 معامل.

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وأضاف المحافظ، أنه عرض خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الجهود المبذولة لتوطين صناعة الحرير في مصر، مؤكداً أنه جرى توقيع بروتوكول مع كبار المستثمرين بهدف زراعة التوت وإنشاء معامل للتربية والتصنيع، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنظيم دورات تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت وتدعيم الأسر المتدربة بالتجهيزات اللازمة، مع قيام البنك الزراعي بدعم المستثمرين وصغار المزارعين من خلال قروض ميسرة. 

ئيس مجلس الوزراء التجهيزات الدكتور مصطفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحرير الجهود المبذوله ة التضامن الإجتماعي ة التربية والتعليم لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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