صحة الوادي الجديد: التعاقد مع 7 أطباء جدد للعمل بمستشفى حميات الخارجة

تعاقد الدكتور أبو بكر محمود أبو بكر مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، مع 7 أطباء أطفال للعمل بمستشفى حميات الخارجة وتغطية العمل على مدار 24 ساعة للعمل بالعيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية لتقديم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل لمواطني المحافظة الكرام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف دكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان، وفي إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة للقطاع العلاجى بمحافظة الوادى الجديد، وتخفيفًا عن كاهل المواطنين

وعلى الفور، تم عقد إجتماع اليوم بمكتب وكيل الوزارة مع الأطباء المتعاقدين لتكليفهم بالأعمال المنوطة بهم.

وتجدر الإشارة إلى أن العيادة الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية تبدأ بالعمل فعليًا اعتبارًا من صباح الاثنين 5 فبراير 2024.