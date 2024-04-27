نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة للاعب الأهلي أكرم توفيق بعد تألقه أمام مازيمبي في إياب نصف النهائي الأفريقى.

وكتب الحلفاوي عبر “إكس”: “تستاهل يا أكرم. عملت ماتش هايل”.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ونجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمى مازيمبي الكونغولي بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمى في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة علي معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء.

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.